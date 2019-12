Woonboten moeten weg uit Nieuwe Haven in Arnhem: ‘Ik begrijp dat het hier gevaarlijk is, maar ik wacht al 12 jaar op nieuwe plek’

Explosie­ven Opruimings­dienst naar Arnhemse woning vanwege vondst 866 kilo zwaar vuurwerk

14:36 ARNHEM - In een woning in de Arnhemse wijk Elderveld is 866 kilo zwaar vuurwerk gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is onderweg naar het huis om het vuurwerk weg te halen, vanwege het ontploffingsgevaar.