Word Statues verdwijnt uit Arnhem: ‘Zo had het niet hoeven aflopen’

Hans Esmeijer, oud-gedeputeerde voor Cultuur in de provincie Gelderland

,,Jammer voor Arnhem dat het verdwijnt. Het was een groot spektakel, waar volwassenen en kinderen plezier aan beleefden en waar ondernemers van profiteerden. Een uniek festival dat zijn gelijke in Nederland niet kende. En ik heb er nooit een onvertogen woord over gehoord. Iets kunstzinnigs heb ik er nooit in gezien. Het is amusement. Daarom heb ik in het verleden ook verdedigd dat de politiek er geen geld uit de cultuurpot in moest steken. Als je zoiets wil, betaal het uit je potjes voor toerisme of stadspromotie. Of laat de middenstand zelf bijdragen.”