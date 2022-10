World Living Statues flirt met terugkeer naar Arnhem: ‘Dit evenement hóórt in de geboortestad’

Paraplu domineert het afscheid van World Living Statues in Arnhem

ARNHEM - De paraplu domineert de laatste aflevering van het festival World Living Statues in Arnhem. Meer dan 200 standbeelden zijn zondagmiddag uitgewaaierd over het stadshart terwijl de regen met bakken uit de hemel valt. De organisatie heeft in allerijl overal kraampjes met een dakje voor iedere artiest geregeld zodat schuilen tegen het barre weer mogelijk is.

