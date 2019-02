Xander de Buisonjé schittert tijdens galaconcert bij On-Ganse in Arnhem

Binnen een paar seconden zette hij in de Muzenzaal het publiek in vuur en vlam met krakers als We rock you van Queen en I can’t get no satisfaction van de Rolling Stones. En dat was alleen nog maar om even de Marcel Fisser Band voor te stellen, bekend van de gelikte muzikale begeleiding van het televisieprogramma Beste Zangers van Nederland.



Het jaarlijkse galaconcert van On-Ganse is niet van wat een buitenstaander van carnaval zal verwachten: geen polonaise op carnavalskrakers en het dak dat er vanaf vliegt met een bloaserie. Het convent van Ex-prinsen haalt ieder jaar weer bijzondere artiesten in huis en is daar dit jaar ook weer met verve in geslaagd.