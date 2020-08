XTC aanbieden op Instagram was geen handig idee van Arnhemse ‘kruimeldealer’

Gedeelte­lijk rookverbod in Openlucht­mu­se­um vanwege mogelijk brandge­vaar

15:12 ARNHEM - Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem heeft een gedeeltelijk rookverbod ingevoerd. In het park mag alleen nog op de daartoe aangewezen plekken op horecaterrassen een sigaret worden opgestoken. In de rest van het park is het brandgevaar door de aanhoudende droogte te groot.