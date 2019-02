Zakkenroller die pepperspray spuit op Hard Bass meteen aangehouden dankzij vriendengroep

De man, zonder vaste woon en verblijfplaats, spoot pepperspray in het gezicht van een vrouw, griste daarna een ketting van haar nek en probeerde in de door hem veroorzaakte chaos te ontkomen. Het slachtoffer maakte echter deel uit van een grotere vriendengroep, waarvan volgens de politie een deel meteen in de gaten had wat er was gebeurd. Zij zetten de achtervolging in en wisten de man te overmeesteren. Hij is aan de politie overgedragen en daarop meteen aangehouden. Hij was bij zijn aanhouding nog in het bezit van een bus met pepperspray.