Zalando gaat in Arnhem en Nijmegen bestellingen per bakfiets bezorgen

Zalando wil ‘de laatste kilometers’ van het bezorgtraject klimaatneutraal maken en ziet in fietskoeriers een mogelijkheid om dat doel te bereiken. De bezorgers met bakfiets gaan op pad tussen 17.00 een 22.00 uur. Logistiek manager Masood Choudhry van het modeplatform wil zo ‘klanten nog duurzamer van dienst kunnen zijn’.



Marieke Snoek, algemeen directeur van Cycloon, is trots op de samenwerking met Zalando, ‘het grootste online fashion platform van Europa’. ,,Het is ons doel om de bezorgmarkt groener en socialer te maken”, stelt zij. ,,Bij bezorging in de avond is de ontvanger vaker thuis, waardoor de bezorging in de meeste gevallen één keer gedaan kan worden.”



Zalando wil door aan te haken bij regionale vervoerders duurzamer gaan werken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar bezorging door fietskoeriers, maar bijvoorbeeld ook naar het gebruik van elektrische voertuigen. Pilots zoals die in Arnhem en Nijmegen moeten de basis vormen voor toekomstig beleid.