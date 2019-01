Zangeres Kim Wilde komt naar Arnhem voor optreden in Musis

In de jaren negentig stopte de zangeres met muziek maken. Ze stortte zich op tuinieren en was in Engeland betrokken bij televisieprogramma’s als ‘Better Gardens’ en ‘Garden Invaders’. In 2003 maakte Wilde haar comeback in de muziekindustrie met een duet met de Duitse zangeres Nena.



De tweetalige hit ‘Anyplace, anywhere, anytime’ (zie video) leverde Wilde en Nena de eerste plaats op in de Nederlandse hitparade. Voor de Britse was het haar muzikale wedergeboorte. Drie jaar later scoorde ze met ‘You came’ opnieuw een hit. Het meest recente album van Kim Wilde, ‘Here come the aliens’ verscheen in het voorjaar van 2018.



De voorverkoop voor het optreden in Arnhem begint vrijdag 1 februari om 10.00 uur. Kaarten kosten 37,50 euro.