Zeer drukke ochtendspits door regen en ongelukken, lange file op de Pleijroute bij Arnhem

De ochtendspits is erg druk door regen en ongelukken. Volgens de ANWB staat er zo’n 780 kilometer file. In de regio is er veel vertraging rond met name Arnhem.

,,Veel files die altijd voorkomen, zijn door de regen nu langer”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse wegenorganisatie.



,,Bovendien zijn er flink wat ongelukken gebeurd, ook weer mede door de regen.” Een andere factor voor de drukke ochtendspits is dat op dinsdagen en donderdagen meer mensen op kantoor werken.

Het verkeer rond met Arnhem en Nijmegen kreeg te maken met lange files. Op de Pleijroute, de A325 richting Arnhem, stond rond 8.30 uur acht kilometer file, goed voor 25 minuten extra reistijd.



Forenzen kregen op de A12 bij Arnhem bij knooppunt Grijsoord te maken met ruim vijf kilometer file door een pechgeval. Ook op de A12 vanuit de Achterhoek was er stevige vertraging.

Elders in het land

Onder meer op de A4 is in de rechtertunnelbuis van de Beneluxtunnel richting Den Haag een ongeluk gebeurd. De linkerbuis is nog wel open.

Bij Purmerend-Noord op de A7 is een rijstrook dicht en op de A50 bij Vaassen in Gelderland is slechts een rijstrook open vanwege ongelukken.

De drukste spits ooit was in mei dit jaar, toen stond er landelijk zo’n 1120 kilometer file. Op nummer vijf staat 789 kilometer file. Het is de vraag of dat donderdag overtroffen zal worden.

