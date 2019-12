Zeer onrustige nacht met enorme reeks brandstichtingen in regio

Foto'sHUISSEN - Het was afgelopen nacht zeer onrustig in de regio. Er waren tientallen brandjes. In Ede, Culemborg, Alem, Arnhem en Nijmegen gingen auto's in vlammen op. Een winkelpand was het doelwit in Huissen en in een leegstaande woning in Waardenburg werd hooi in de fik gezet. De brandweer gaat in vrijwel alle gevallen uit van brandstichting.

In een winkelpand aan de Langstraat in Huissen, midden in het centrum, heeft vannacht brand gewoed. Het hele pand stond vol rook en achter de voordeur was brand. De brandweer heeft een gat gemaakt in de winkelruit om het vuur te blussen. Vuurwerk wat door de brievenbus is gegooid is volgens de brandweer waarschijnlijk de oorzaak van de brand.

Rond datzelfde tijdstip brandde een auto uit op de Thorbeckestraat in Culemborg. De Volkswagen kan als verloren worden beschouwd. Omdat de zijruit was ingetikt wordt brandstichting vermoed.

Woning naast brandweerkazerne

Aan de Steenweg in Waardenburg, naast de brandweerkazerne, was maandagavond rond 23.00 uur een woningbrand. In het leegstaande pand lag hooi opgeslagen, wat vlam vatte. De brandweer heeft de ramen kapotgeslagen om te kunnen blussen. De binnenzijde van de woning heeft veel schade opgelopen.

Winkelwagentje met rotzooi

Ook in Doetinchem ging het mis. Daar werd de brandweer gebeld voor een buitenbrand aan het Van Zadelhoffplein. Enkele personen hadden daar een winkelwagen vol rotzooi in de fik gestoken. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat een heg schade opliep. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Auto's in Veldhuizen

Enkele uren later, rond 02.00 uur, ontdekte een omwonende een autobrand in Ede. De auto brandde volledig uit aan de Kranenburg in de wijk Veldhuizen. Daar was in de nacht van zondag op maandag ook al een autobrand. In beide gevallen gaat de brandweer uit van brandstichting.

Mercedessen en Caddy

Dan naar de Koninginnelaan in Nijmegen. Rond 03.00 uur vannacht stond een Mercedes aan de voorzijde in brand. De auto brandde volledig uit.

Ook in Alem was een Mercedes het doelwit, hier ging het om een peperduur exemplaar. De auto stond geparkeerd aan het Boerenerf. De brandweer had de brand snel onder controle, maar het voertuig ging geheel verloren. Naar verluidt zouden twee mannen met bivakmutsen een raam van de auto in hebben geslagen en vervolgens wat brandbaars in het voertuig hebben gegooid. De eigenaar zou nog tervergeefs achter de daders zijn aangegaan.

Op de Rhederoordlaan in de Arnhemse wijk Presikhaaf brandde rond 03.10 uur een Caddy uit. Ook de auto die ernaast stond raakte beschadigd. Er wordt uitgegaan van brandstichting.

Stapels autobanden

De politie heeft vannacht in Brakel een verlaten auto gevonden die vol lag met autobanden en jerrycans met brandbare vloeistoffen. Vermoedelijk wilden onbekenden de auto in brand steken. Agenten voorkwamen dit. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Midden op de Molenkampseweg in Brakel stond intussen een stapel autobanden in brand. Nog geen half uur later ontdekte de politie nogmaals een brandende stapel autobanden. Deze keer iets verderop op de Molenkampseweg. Naast Brakel waren er ook kleine brandjes in Poederoijen, Nederhemert, Waardenburg, Herwijnen en Ophemert. In de meeste gevallen ging het om stapels autobanden.

Volledig scherm Winkelwagentje met rommel in brand in Doetinchem © Joost/RonV Media

Volledig scherm Auto vol banden in Brakel. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Volledig scherm Mercedes in Nijmegen © Fernando Bot/Persbureau Heitink

Volledig scherm Buitenbrand in Brakel © Bart Meesters/Meester Multi Media