Zeer onrustige uitgaansnacht in Arnhem: veel aanhoudingen, betaalautomaat vernield

Te weinig animo: opleiding levenslied in Arnhem staat op een laag pitje

7 december ARNHEM - Studenten die zich willen bekwamen in het levenslied, kunnen daarvoor nog steeds terecht bij Rijn IJssel in Arnhem. Maar de ‘School voor het Nederlandse Lied’, die hetzelfde onderwijsinstituut in 2017 met veel trompetgeschal begon, bestaat niet meer als zodanig.