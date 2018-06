'Zeer veel' automobilisten op de bon voor filmen truckongeval A12

Verkeersinfarct

Het ongeluk op de snelweg bij Arnhem veroorzaakte maandag de hele dag een enorm verkeersinfarct in de wijde omgeving. Drie vrachtwagens botsten op elkaar, nadat een ervan door de vangrail schoot en op de verkeerde weghelft belandde.



Honderden automobilisten belandden in de file, die een uur voor de avondspits al tientallen kilometers lang was. De A12 werd in de richting van Duitsland volledig afgesloten. De andere kant op, richting Utrecht, kon het verkeer er langs, in eerste instantie alleen over de vluchtstrook.