Zeilschip Jeroen gaat verloren bij hevige brand op scheepswerf in Arnhem: ‘Dit was veel meer dan een hobby’

Staand op een ladder overziet Van Liefland de rampzalige gevolgen van de brand. Van de bovenkant van zijn schip is niets meer over. De hitte was zo groot dat van de mast niet meer is overgebleven dan een gestolde plas aluminium.



Door onbekende oorzaak is de brand begonnen op één van de schepen. Het schip van Van Liefland lag ernaast. ,,Ruim 22 jaar heb ik dit schip gehad. In december 1999 heb ik het gekocht. Ik was de tweede eigenaar”, zegt de Oosterbeker.



Zijn vader was zeeman, dus de stap naar de aanschaf van een zeewaardig zeiljacht was voor Van Liefland geen grote. Het zeilschip is in 1975 gebouwd in La Rochelle in Frankrijk. Sav Heol betekent in het Bretons ‘zonsopkomst’.