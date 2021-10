Zeker 250 mensen protesteren tegen woningnood op Markt in Arnhem

Onrust voorkomen

Afgelopen weekend arresteerde de politie bij het woonprotest in Rotterdam acht demonstranten. Ook werden tientallen mensen met busjes afgevoerd vanwege onrust. Om dat in Arnhem te voorkomen, houden vrijwilligers van de deelnemende organisaties een oogje in het zeil. ,,We hebben genoeg mensen die het direct in de gaten hebben als er iets misgaat.”