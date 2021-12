Zeker 400 euro boete voor afsteken cobra en carbid als alternatief: dit moet je weten over het vuurwerkverbod

1. Wat houdt het landelijke vuurwerkverbod precies in?

Dat het verboden is om vuurwerk te verkopen, af te steken, te vervoeren of buitenhuis te bezitten. En nee, ook het bestellen van vuurwerk uit het buitenland per post mag niet.



Wel mag je maximaal 25 kilo consumentenvuurwerk thuis bewaren, op een plek waar andere mensen niet zomaar bij kunnen. Denk aan een kelder of schuur. Weet wel dat bepaalde soorten als rotjes en vuurpijlen sinds december 2020 al officieel verboden zijn.



2. Waarom is er ook alweer een vuurwerkverbod?

Doel van het landelijke verbod is om de ziekenhuizen zoveel mogelijk te ontlasten. De werkdruk is daar immers al lange tijd hoog door corona. Ook zonder het landelijke verbod zou je overigens nog steeds geen vuurwerk mogen afsteken in diverse gemeenten in de regio, waaronder Nijmegen en Heumen. De incidenten en gewonden die ermee gepaard gaan, zijn burgemeesters een doorn in het oog.