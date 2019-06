Zeker honderd mensen willen wel een plekje op deze nieuwe natuurbegraafplaats

GroenLinks Arnhem ziet weinig in lijmpoging: ‘Wij hebben ons niet vergist’

25 juni ARNHEM - GroenLinks ziet weinig in een poging om de uiteengespatte Arnhemse coalitie te lijmen. Fractieleider Mark Coenders zegt dat het besluit het vertrouwen in VVD en D66 op te zeggen niet zomaar genomen is. ,,Wij hebben ons niet vergist.”