Zeldzame 'dust devils' onderbreken partijtje dubbeltennis in Arnhem

In Nederland komen die maar zelden voor. Stofhozen doen zich volgens weerinstituut KNMI 'meestal voor boven sterk verhitte zandvlaktes en zijn als een draaiende zuil van stof zichtbaar'. In de Verenigde Staten hebben ze de bijnaam 'dust devils', in Australië spreekt men wel van 'Willy Willies'.



Het weerfenomeen is eigenlijk een 'kleinschalige wervelwind' die aan het aardoppervlak ontstaat op dagen met weinig wind. Roel ter Maat, die er in slaagde de tweede stofhoos op video vast te leggen, kon na de stofhozen zijn partijtje dubbel gewoon afmaken.



De groep tennissers in Arnhem stond wel even vreemd te kijken toen de eerste 'dust devil' begon te draaien op baan 7. ,,Dit zie je niet iedere dag", zegt Ter Maat. ,,Het begon te waaien en te draaien en de slurf werd steeds kleiner. De wervelwind ging helemaal naar baan 10. Daar ontstond vervolgens een tweede. Toen had ik net de camera klaar."



De stofhozen, die het alles bij elkaar iets van drie minuten vol hielden, trokken een goed zichtbaar spoor door het gravel van de tennisbanen, maar schade ontstond er niet. ,,Al het stof op de baan waaide omhoog", aldus Ter Maat.