Zeldzame geboorte op komst in Burgers’ Zoo: dierentuin verwacht jonge zeekoe

De aanstaande moeder is een 5-jarige zeekoevrouw, die samenleeft met een 17-jarige zeekoeman. De precieze uitgerekende datum is lastig te bepalen: Caribische zeekoeien kennen namelijk een draagtijd tussen de 12 en 14 maanden. Biologen en dierverzorgers van Burgers’ Zoo gaan ervan uit dat het Caribische zeekoevrouwtje drachtig is, omdat ze een bult rondom haar vulva vertoont. Sinds enkele weken zijn ook de tepels duidelijk zichtbaar.



Burgers’ Zoo is het enige dierenpark in Nederland waar zeekoeien leven. De laatste zeekoeien werden in Arnhem in 1993 en 1995 geboren. Ook in de rest van Europa zijn zeekoeiengeboortes zeldzaam. In Europese dierentuinen leven in totaal slechts 35 Caribische zeekoeien: 21 mannetjes en 14 vrouwtjes.



Van de Caribische zeekoe worden in het wild twee ondersoorten onderscheiden. Ze leven rond de Antillen en in de buurt van Florida. Vanwege de lange draagtijd en het feit dat een jong ongeveer 2,5 jaar bij de moeder blijft, krijgen Caribische zeekoeien in het wild niet vaak jongen en groeit de populatie niet zo snel.