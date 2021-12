Zeldzame geboorte van schattige zeekoe in Burgers’ Zoo in Arnhem

VIDEOARNHEM - Burgers’ Zoo in Arnhem start 2022 met een extra inwoner: het Caribische zeekoevrouwtje is donderdag bevallen van een jong.

De zeekoe kwam donderdag om 09.18 uur ter wereld in de Mangrove van het Arnhemse dierenpark, waar vader en moeder leven. Biologen en verzorgers lieten bewust geen echo maken om de moeder rust en ruimte te gunnen. Daardoor was het wel moeilijk te zeggen wanneer de bevalling precies zou plaatsvinden. De zwangerschap van het zeekoevrouwtje was de afgelopen weken 24 uur per dag te volgen via een livestream.

Een geboorte in gevangenschap is uitzonderlijk. In de Europese dierentuinen, waar iets meer dan 30 zeekoeien leven, worden maar sporadisch jongen geboren.

Volledig scherm De jonge zeekoe bij de moeder in de Mangrove van Burgers' Zoo. © Koninklijke Burgers’ Zoo

Hopelijk een vrouwtje

Nader onderzoek moet het geslacht van de zeekoe uitwijzen. ,,Mannetjes zijn duidelijk in de meerderheid, dus het zou bijzonder goed nieuws zijn als het jong een vrouwtje blijkt te zijn", zegt Burgers’ Zoo, dat de enige dierentuin in Nederland is met zeekoeien.

In Arnhem werden al eerder zeekoeien geboren. In 1993 en 1995 mocht Burgers’ Zoo een Caribische lamantijn verwelkomen. Daarna volgde er nog één, in 2019, maar dat jong overleed. Het kreeg last van een huidziekte. Ondanks de zorg van de dierenarts, dierverzorgers en biologen ging het steeds slechter. In januari van dit jaar, toen het dier nog geen twee jaar oud was, stierf het.

Volledig scherm Familiefoto! Vader, moeder en de pasgeboren zeekoe (links) © Koninklijke Burgers' Zoo