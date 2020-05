Zelf een mondkapje maken voor in de trein? ‘Kijk alvast naar België’

Tien nieuwe bestellingen stroomden na de laatste woorden van premier Mark Rutte al snel binnen bij Manuelle Evers (41). ‘Kijk eens op mijn telefoon’, zei de Arnhemse naaister vanochtend tegen haar collega. ‘We hebben er weer veel bij.’



Sinds Rutte op televisie heeft verteld dat niet-medische mondkapjes vanaf 1 juni verplicht zijn in het openbaar vervoer, is Evers razend druk met de productie van zelfgemaakte maskers. Al was ze dat de laatste tijd sowieso al wel, zegt ze.



Ze kan geen groepslessen meer geven in haar atelier vanwege de coronacrisis. Daarom is gezichtsbescherming, vooral die in het zwart of met bloemetjesmotief, nu haar core business geworden.