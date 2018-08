Zelfs nieuw huwelijk kon drama rond strijd Jimmy (6) niet voorkomen

Voorzitter Zwembad Klarenbeek: 'Mishande­ling smet op topzomer'

7:11 ARNHEM - Zwembad Klarenbeek in Arnhem draait door het warme en droge weer een topzomer, maar de mishandeling van de beheerder en een badmeester, vrijdagavond 27 juli, is daarop een grote smet, zegt voorzitter Philip Follender. ,,Dit is aangekomen als een mokerslag.’’