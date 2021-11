Zelfs vrouwen die ik even daarvoor nog onaantrekkelijk vond, begon ik vanuit mijn ooghoeken te bewonderen

columnVrijdag was Popronde – een het land door reizend evenement dat van de binnenstad een festival maakt, waarbij kroegen en winkels als podia fungeren voor aanstormend talent – te gast in Arnhem.

Met twee vrienden trapte ik af in de Melkfabriek. Binnen was het rustig, net als de muziek, afkomstig van een vrouwelijke singer-songwriter. Plukjes mensen stonden doodstil te luisteren naar melancholische nummers, die vast heel mooi waren, maar de sfeer er niet bepaald in brachten.

,,Het lijkt wel een begrafenis”, luidde onze eensgezinde conclusie. We sloegen op de vlucht voor de grafstemming en belandden in Luxor, de poptempel die ik voor het eerst sinds februari 2020 bezocht.

,,Mogen jullie jassen op één hanger?” vroeg de mevrouw van de garderobe. Waarom bleef onduidelijk. Bijna alle klerenhangers waren leeg, net als de grote zaal.

,,Het is pas half tien”, zei een vriend. ,,Het is al half tien”, corrigeerde ik. ,,Om twaalf uur is alles afgelopen.”

Hoewel ik me had voorgenomen om weinig te drinken, bestreden we de leegte in Luxor door onszelf vol te laten lopen met Becks-bier, wat een sfeer verhogende werking had.

Een man met een skaterslook lokte ons naar de bovenzaal, waar een ‘gaaf techno optreden’ bezig was. Daar stond ik, aangeschoten te dansen. Althans, ik knikte wat met mijn hoofd op de monotone beat, de rest van mijn lange lichaam bleef net als vroeger muzikaal impotent, uit schaamte voor een afwezig ritmegevoel.

Na een half uur nekdansen kwam daar het besef, dat ik gehypnotiseerd werd door een jongeman in een tuinbroek, staande achter een mengpaneel, met voor zich een laptop van Apple. Tekstloze computermuziek, verslavend maar vergankelijk, want voor een leek lijkt het alsof je gevangen zit in een eindeloze herhaling.

Wij weer naar beneden, om te luisteren naar de door een bandje gespeelde menselijke maat. Terwijl de grote zaal steeds gevulder werd, begon het bier te werken: hoewel het dezelfde vrouwen waren, leek het alsof ze nu met de slok knapper en leuker werden. Zelfs vrouwen die ik even daarvoor nog onaantrekkelijk vond, begon ik vanuit mijn ooghoeken te bewonderen.

Het stadium dat ik deze almaar mooier wordende vrouwen aan ging spreken, bereikte ik niet. Het werd middernacht en dat verbrak bruut de betovering: sluitingstijd.

De volgende ochtend werd ik wakker met het gevoel alsof ik aan twee kleine rampen was ontsnapt: een nog zwaardere kater en de schaamte voor mislukte versierpogingen, die van mij een vieze oude man hadden gemaakt.

Want terugdenkend waren het geen vrouwen in Luxor, maar meisjes, die tien jaar jonger waren dan ik. Kortom: dat het avondleven nog steeds niet overgaat in een nachtleven, bleek zaterdagochtend een groot geschenk.