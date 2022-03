Zes arrestaties na invallen op woonwagenkampen in Arnhem: vuurwapens, auto’s en goederen in beslag genomen

ARNHEM - De politie heeft dinsdag zes Arnhemmers aangehouden in verband met de productie en handel in drugs, vuurwapens en het witwassen van crimineel geld. Daarnaast heeft de politie meerdere vuurwapens, auto's, goederen en administratie in beslag genomen.

Op verschillende woonwagenkampen heeft de politie dinsdagmorgen invallen gedaan. Zo stond de recherche in alle vroegte op de stoep bij onder meer de kampen aan het Immerlooplein, Gelderse Rooslaan en Groningensingel in Arnhem.



Het onderzoek is begonnen na onderschepte cryptocommunicatie. Veel criminelen maken gebruik van cryptotelefoons in plaats van gewone mobieltjes. Het onderzoek is nog lang niet afgerond, aldus de politie.

Douane en defensie

Behalve politie en justitie heeft de belastingdienst, douane en defensie bij de invallen betrokken. Speurhonden van het Landelijk Team Specialistische Doorzoekingen zijn ingezet in de zoektocht naar verdovende middelen, vuurwapens en geld.



De verdachten uit Arnhem zijn in de leeftijd van 31 tot en met 50 jaar. De politie is niet alleen binnengevallen in woningen, maar ook in bedrijfspanden, waaronder twee autobedrijven op bedrijventerrein De Overmaat. Hier zijn enkele auto's in beslag genomen.



In totaal gaat het om 25 doorzochte locaties, waarvan de meeste in Arnhem. Ook is de politie woningen en bedrijven in Lathum en Amsterdam binnengevallen. Onduidelijk is welke link er tussen deze invallen zijn.

Al eerder een inval geweest

In november heeft de politie al eens inval gedaan in een woonwagen op het kamp aan het Immerlooplein. Ook toen zijn er wapens gevonden onder een kinderbedje in één van de wagens. De verdachte hoorde twee weken geleden een straf van 18 maanden tegen zich eisen. Vandaag is van deze zaak de uitspraak.



De zes verdachten die nu zijn gearresteerd zitten in beperking. Dat houdt in dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Volledig scherm De politie bij het woonwagenkamp aan het Immerlooplein. © Rolf Hensel