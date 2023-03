Zes assistentes doen aangifte tegen dansleraar die hen na de lessen betastte: ‘Ik schaam me’

indebuurt.nl Don is de nieuwe eigenaar van De Zilte Zeemeermin: 'Ik ken de Visbroer­tjes al 10 jaar'

”Het was altijd al mijn droom om een eigen viszaak te runnen”, zegt Don Rekers (45). All the way from Bussum kwam de ondernemer naar Arnhem om in de voetsporen te treden van de Visbroertjes. Don nam De Zilte Zeemeermin over van Wiebe en Luuk de Haan en noemt zich nu trots de nieuwe eigenaar van de zaak.