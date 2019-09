Zes hoogtepunten uit het Arnhemse cultuurseizoen

TIPSARNHEM - De vakantie is achter de rug, het wordt weer tijd voor het theater of de concertzaal. Het aanbod in Arnhem voor het komende seizoen is overweldigend, maar wees gerust: De Gelderlander helpt kiezen en zet een aantal opvallende voorstellingen en concerten op een rij.

Comedy met een koptelefoon in Posttheater

Poster Silent Comedy © Posttheater Het duurt nog even, maar op 25 april 2020 vindt in het Posttheater Silent Comedy plaats. Met hetzelfde principe als silent disco kunnen bezoekers switchen tussen verschillende kanalen. Waarbij je hier kunt genieten van vier kanalen vol met improvisatietheater.



De koptelefoons zijn aangesloten op de microfoons van acts die staan verspreid in het theater. Zo kun je genieten van comedians die een blind date uitbeelden, maar op je koptelefoon kun je ook horen wat ze denken tijdens de date.

Arnhems circus in Luxor Live

Luxor Live heeft ervoor gezorgd dat je op 5 december van het legendarische Supersister van Robert-Jan Stips genieten. Dat heeft namelijk na 45 jaar weer een gloednieuw studioalbum uitgebracht aan de hand van de documentaire die Het uur van de wolf heeft gemaakt over deze man en deze band: ‘De tovenaar van de Nederpop’.



De band staat voor het eerst in 20 jaar weer op de planken. De (staande) show in De Parkzaal van Musis is de enige show in Nederland dit najaar die een sterrenbezetting kent: Cesar Zuiderwijk, Rinus Gerritsen (beide Golden Earring), Peter Calicher (Gruppo Sportivo) en Henk Hofstede (NITS), om er maar een paar te noemen.

Robert-Jan Stips van Supersister. © Luxor Live

Barok en een stukje rennen in Musis

Voor het eerst heeft Musis komend seizoen een ‘ensemble in residence': het barokorkest Holland Baroque. Vier keer komt deze jonge club langs. De achttien musici laten het niet bij het afspelen van de oude muziek, maar maken vernieuwende programma's: met jazzpianist Leszek Mozdzer (aanstaande vrijdag), met popmuzikant Daniël Lohues en met een gospelkoor.



Verder zijn er inleidingen, voorprogramma’s, open repetities, tentoonstellingen, workshops en zelfs runclinics, want de barokkers houden van rennen. Om Holland Baroque te waarderen hoef je geen verstand van barokmuziek te hebben, laat het gezelschap weten. Arnhem gaat aan de barok, zoveel is zeker.

Holland Baroque © ED

Opera in herdenkingsjaar

Ook op de podia wordt dit jaar stilgestaan bij de 75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem en de bevrijding. Heel bijzonder is de uitvoering van de Nederlandstalige opera St. Louis Blues van Chiel Meijering, die van 10 tot en met 15 september alleen in Arnhem te zien is. De Arnhemse stichting Touchstones, die jaarlijks ook het Cirque de la Liberté organiseert, heeft er het initiatief toe genomen.



De opera gaat over het tragische passagiersschip St. Louis dat in 1939 met negenhonderd Joodse vluchtelingen over de wereld voer, maar ze nergens kwijt kon (waarna ze terug moesten naar Duitsland en later vergast werden). De regie is in handen van het clownskoppel Goos Meeuwsen en Helene Bittencourt (bekend van het Cirque de la Liberté) en Jeroen Kriek.

IJskoude wereldliteratuur in Theater aan de Rijn

In het Theater aan de Rijn kom je voor werk van beginnende theatermakers. De productie Oorlog en Vrede van de millenials Florian Myjer en Kim Karssen past hier dus prima en is een voltreffer. De personages van Tolstoj leven groots en meeslepend.



In de bewerking van de roman van Tolstoj wordt in ijskoude Russische winters familiekapitaal vergokt, veel te jong en veel te gruwelijk gestorven, worden harten keer op keer gebroken en dat alles tegen de achtergrond van Napoleons veldtocht tegen Rusland. De tegenstelling met het veilige spruitjesland Nederland kan niet groter zijn. Deze ijzingwekkende productie is te zien op 31 oktober.

© Lonneke van der Palen

Dansen in het grootste theater van Nederland

In deze lijst met tips mag GelreDome, het grootste theater van Nederland, niet ontbreken. In het niet bepaald overladen programma licht voor oudere jongeren één stralende ster helder op: dj Paul Elstak. Met zijn happy hardcore was hij in de jaren negentig een onvermijdelijke ster en dat is hij tot op de dag van vandaag voor velen gebleven. Daarom houdt hij dit jaar zijn grootste show ooit in het GelreDome, waarbij zeer waarschijnlijk zijn nummers Don't leave me alone, The promised land en natuurlijk zijn grootste hit Rainbow in the sky zullen klinken.



