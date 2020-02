Zes jaar geëist tegen ‘nepagenten’ voor oplichten bejaarden: ‘Ik vind het maar enge mannen’

Marcouch sluit smartshop Rijnstraat na vondst ‘grote hoeveel­heid’ hennep en paddo’s

15:43 ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch heeft dinsdagavond een smartshop in de Rijnstraat in de Arnhemse binnenstad gesloten. Aanleiding is de grote hoeveelheid hennep en paddo's die de politie in het pand aantrof.