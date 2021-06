Zes maanden cel geëist tegen Arnhemmer (20) die met een kapmes op zak een croissantje en een worst stal

Vitesse oefent tegen Schalke 04, Go Ahead Eagles en OFI Kreta

14 juni ARNHEM - Vitesse voetbalt in de voorbereiding tegen Schalke 04, Go Ahead Eagles en OFI Kreta. De Arnhemse club heeft een deel van de oefencampagne rond. De eerste veldtraining is op dinsdag 22 juni. Daarbij wordt geen publiek toegelaten.