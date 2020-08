Zes maanden cel geëist tegen Arnhemmer die ‘ex en haar hele omgeving lastigvalt’

In juni kreeg hij voor het mishandelen en bedreigen van de buurvrouw van zijn ex ook al 4 maanden cel, waarvan 1 maand voorwaardelijk. ,,Ik voel me schuldig naar al die mensen die voor me opkomen, en vervolgens ook last krijgen van hem”, zei de ex woensdag in haar slachtofferverklaring.



De vrouw zette in juni 2018 een punt achter de relatie, maar dat accepteerde de man niet. Hij zette haar te kakken op Facebook, schold haar voortdurend uit via WhatsApp, intimideerde voortdurend, en zinspeelde op een familiedrama. Hij hing steeds bij het huis rond, en scheen met een zaklamp naar binnen.