Zes van de acht horecazaken in Arnhem stoppen met lachgas na aankondiging verbod

Schadelijke stof

,,Ik complimenteer de zes uitbaters die meteen maatregelen hebben genomen. Zij hebben hun verantwoordelijkheid genomen om deze schadelijk stof uit te bannen. Ik hoop dat de andere twee spoedig zullen volgen. Zo niet, dan gaan we handhaven”, aldus Marcouch. Het verbod van de verkoop van lachgas is niet onopgemerkt gebleven. ,,Amsterdam en Rotterdam hebben bij ons geïnformeerd hoe we dit verbod hebben aangepakt. We worden gek gebeld vanuit heel het land”, zegt Marcouch. ,,We hebben ook de complimenten van minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie gekregen over de Arnhemse aanpak.”

‘Het is schadelijk en men weet dat’

Vorige week heeft Arnhem de verkoop van lachgas verboden op basis van de Wet Milieubeheer. Deze wet verplicht de verkoper om de gevaren voor de gezondheid van de mensen te voorkomen of te beperken.



Marcouch: ,,Dit gas is schadelijk voor onze kinderen die het voor 3 euro per ballonnetje kopen. De eigenaren weten dat, want op de tanks staat ‘niet inhaleren’.”



Arnhem is de eerste gemeente in Nederland die met de Wet Milieubeheer een middel in handen heeft om het lachgas aan banden te leggen. Het verbod van lachgas gold in Arnhem al op straat in het centrum en tijdens evenementen.