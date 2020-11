Zesdaags vuurwerkoproer in Geitenkamp: ‘We houden in deze wijk sowieso niet van regels’

Arnhem opge­schrikt door geweldsin­ci­den­ten: ‘Heb je die flits gezien en die knal gehoord? Er is geschoten!’

21 november ARNHEM - Arnhem is vrijdagavond en -nacht opgeschrokken door meerdere geweldsincidenten. Aan de Cronjéstraat werd een man uit Laren dood aangetroffen in zijn auto. Midden in de nacht deed de politie een inval in een huis aan de Jansbinnensingel. Daar werd een zwaargewonde man aangetroffen.