Zestig leerlingen Luchtmobiele Brigade in quarantaine

Dat is gebeurd nadat achttien leerlingen klachten hadden gekregen die mogelijk wijzen op het coronavirus. Zij verblijven op een aparte verdieping van het gebouw en worden donderdag getest.

Een militair verpleegkundige houdt de rest van de leerlingen en de legerleiding in de gaten. Defensie meldt verder dat de opleiding in aangepaste vorm wordt voortgezet. ,,Defensie draagt bij aan de vitale processen van Nederland en de taken staan niet stil tijdens de coronacrisis. Daarom moeten het opleiden en trainen van militairen zoveel mogelijk doorgaan.”