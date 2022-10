Zeven jaar geëist voor ronselen en uitbuiten zes vrouwen uit Oost-Europa

Lagere straf voor man in busje die geslachts­deel liet zien aan minderjari­ge meisjes

Hij acteerde als variant op de klassieke vieze man in de bosjes, een 25-jarige ondernemer uit de Utrechtse Vallei die in zijn busje in Rhenen en de Achterhoek jonge vrouwen de stuipen op het lijf joeg door achter het stuur met zijn blote piemel te spelen.

10 oktober