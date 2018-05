Zeven voertuigen botsen op A12 bij Arnhem, rijstroken dicht

Video Arnhem slaat alarm over de Japanse duizend­knoop

7:24 ARNHEM - De gemeente Arnhem gaat de strijd aan met de Japanse duizendknoop. Het exotische onkruid is op meer dan 170 openbare locaties in Arnhem aangetroffen. De plant is zeer moeilijk te verwijderen en kan schade veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Groenbeheerders van de gemeente Arnhem vragen om meer geld voor de bestrijding.