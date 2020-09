Ziek! Ollies en kickflips in Arnhems eerste echte skatevideo

Victor Ploeger (19) uit Arnhem had door het coronavirus ‘een half jaar vakantie’ en die besteedde hij met zijn vrienden op zijn skateboard in het centrum van de stad. ,,Ik had het gevoel dat ik nog niet op wilde groeien en wilde het gevoel van skaten met je vrienden vastleggen, zodat ik het later kan herbeleven.” De video is daarom geupload naar YouTube onder de titel ‘I don't want to grow up’.



In de video zie je Victor met zijn vrienden ollies en kickflips maken, grinden over trappen en buizen, maar vooral lekker skaten en lol maken.



Nostalgie is een thema in de video. Van de keuze voor de titel, tot de keuze van de camera die hij gebruikte voor de opnames: een ouderwetse Canon DM-MV30E die nog met bandjes werkt. ,,Die camera gebruikten mijn ouders om mij te filmen toen ik opgroeide.”