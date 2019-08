Zieke moeder in Marokko geen goede reden voor diefstal MediaMarkt

Eerst waarschuwt rechter Schuurman-Kleijberg de verdachte dat ze met een digitaal dossier werkt. „Als ik op het scherm kijk, ben ik met uw zaak bezig”, licht ze toe. Dat begrijpt hij, laat F. via de tolk weten.



En hoe zit het met die speakers?



Die wilde hij inderdaad stelen, geeft hij toe, maar hij had een goede reden: „Ik moest mijn zieke moeder te helpen.”



Dat mag F. toelichten. „Ik heb geen werk en mijn moeder belde me dat ze medicijnen nodig had en een operatie moest ondergaan.”



„Rare keus”, merkt de rechter op maar ze gaat verder: „U was met een kameraad?”



„Die deed niks”, verklaart de verdachte. „Hij wist niet dat ik ging stelen.”



Dat staat op gespannen voet met de camerabeelden. Daarop zijn de twee heren in het gangpad te zien waarbij de maat van F. voor de camera gaat staan en F. twee dozen in een geprepareerde tas doet. Daarna lopen ze richting uitgang waar de beveiliging hen tegenhoudt. De kompaan van F. slaagde er echter in weg te rennen. „Waarom vluchtte hij als hij niks wist?” vraagt de rechter.



„Omdat hij bang was voor de politie”, zegt F. maar naar de reden van die angst moet ook hij gissen.



„Hoe regelde u de medicatie voor uw moeder toen u nog in Marokko woonde?” vraagt de rechter.



„Toen deed ik klusjes”, zegt F. en hij biedt meteen maar officieel zijn excuses aan de staat aan. „In wezen ben ik geen dief.”