Zieke verhoudingen: Vitesse mocht De Goffert lenen, maar opvang in eigen regio is nu onmogelijk

columnDrie jaar geleden schreef ik een boek met en over Martin Laamers, ooit voetballer van Vitesse. We hadden het ook over de rivaliteit met NEC, waarvan ik altijd had gedacht dat die een enorme historie had. Laamers sprak dat tegen. Van onderlinge haat was in zijn tijd nauwelijks sprake.

Het ultieme voorbeeld, vond Laamers, was dat hij met Vitesse in 1993 twee thuiswedstrijden in De Goffert had gespeeld. Voor mij was dat een onthulling, iets onvoorstelbaars. De vijandschap van nu was relatief vers en bleek vroeger een bescheiden, maar gastvrije vriendschap.

Quote Dat achtentwin­tig jaar nadat Vitesse De Goffert mocht lenen, opvang in eigen regio nu onmogelijk is, zegt alles over de verziekte verhoudin­gen

Karel Aalbers als oorzaak voor ontspoorde burenruzie

Een veelgenoemde verklaring voor de geboorte van de inmiddels ontspoorde burenruzie, is Karel Aalbers. Onder zijn leiding ontsteeg Vitesse de provincie, groeide uit tot de vierde club van Nederland, inclusief Europese avonturen en GelreDome, in 1998 een pronkstuk dat wereldwijd aandacht trok.

Terwijl Vitesse transformeerde in een prachtige, zijn vleugels uitslaande adelaar, werd NEC betiteld als het lelijke eendje van de Eredivisie. Zowel het stadion (destijds met sintelbaan) als het shirt werden vaak de minst mooie van Nederland genoemd. In Nijmegen werden ze, aldus de Arnhemse lezing, groen en rood van jaloezie en toen ging het mis.

Inmiddels zijn Nijmegen en NEC verboden woorden in Arnhem en vertellen echte ‘Ernemmers’ trots dat ze nooit een voet in ‘Over de Waal’ zetten. ‘En wie niet springt die is voor NEK’ is verworden tot het officieuze clublied van de Vitesse-supporter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rivaliteit als hobby

De rivaliteit is een hobby, een bijna religieuze way of life voor de harde kernen van beide supportersgroepen. Zolang het ludiek blijft ben ik voor gekonkel. Zonder dat we elkaar bespotten, zou het bij de familie Kock thuis angstig stil blijven.

Toch: zodra mensen van waar ze fel tegen zijn hun identiteit maken, haak ik af. Je schijnt pas een echte Vitessenaar te zijn als je 100% Anti-NEK bent (20% lijkt me meer dan genoeg). Dat heel erg anti zijn doet denken aan bijvoorbeeld de NVU, die menen dat je jezelf pas een echte Nederlander mag noemen, als je tegen buitenlanders bent (‘refugees not welcome!’).

Beschamend bewijs dat haat geblust dient te worden

De meest recente derby, de eerste sinds jaren, was het beschamende bewijs dat de onderlinge haat geblust dient te worden. Dit blussen moet van bovenaf gebeuren, misschien wel met een campagne die de gemoederen helpt te sussen.

Ik stel me voor: een podcast inclusief fotosessie, waarin boegbeelden van beide clubs met elkaar in een jacuzzi gaan zitten en al pratend proosten. Theo Janssen met Patrick Pothuizen. Jeffrey Leiwakabessy & Nicky Hofs. Ron de Groot & Edward Sturing. Edgar Barreto & Guram Kashia. Sinan Can & Marcel van Roosmalen. Bruls & Marcouch. En wie weet, Marcel Boekhoorn & Karel Aalbers.

Sinds het instorten van het uitvak in De Goffert (wat enkele Vitesse-supporters naar verluid pijn aan de nek bezorgde), kampt NEC met een megagroot probleem, dat ietsje verzacht gaat worden omdat publiek weer verboden wordt. Maar dat achtentwintig jaar nadat Vitesse De Goffert mocht lenen, opvang in eigen regio nu onmogelijk is, zegt alles over de verziekte verhoudingen.