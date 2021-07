Ziekenhuis Rijnstate voert alsnog mondkapjesplicht in

Dijssel­bloem van Onderzoeks­raad voor Veiligheid: ‘Hal brandflat Arnhem voldeed niet aan eisen’

7:00 Arnhem - ,,Eigenaren van flatgebouwen zijn primair verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de vluchtroute. Door een verbouwing in de centrale hal en aftimmering van de trap voldeed die route in de flat in Arnhem daar niet aan.”