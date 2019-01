Ziekenhuis Rijnstate weg uit Arnhem-Zuid en Velp

Rijnstate heeft voor de vestiging in Elst een terrein vlakbij het station van Elst op het oog. De gemeenteraad is dinsdagavond over de plannen geïnformeerd. Die moet een bestemmingsplanwijziging goedkeuren. In 2021 kan dan met de bouw worden begonnen.



In Arnhem is een aantal ontwikkelingen al in volle gang. Het OK-complex wordt gerenoveerd en binnenkort wordt begonnen met de bouw van een moeder/kindcentrum. Ook komt er een proefafdeling van het ziekenhuis van de toekomst. Dat is een verpleegafdeling waar patiënten worden gestimuleerd zo min mogelijk in bed te liggen.



Door meer zorg over te hevelen naar de andere locaties komt er in het hoofdgebouw meer ruimte vrij voor specialistische apparatuur die nodig is acute en ingewikkelde zorgfuncties. Daarnaast worden er steeds vaker consulten online gedaan waardoor er minder wachtruimte nodig is.