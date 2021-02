Ziekenhuis waarschuwt voor file bij Eerste Hulp door vorst: denk na voor je gaat schaatsen of de weg op gaat

Dat heeft te maken met corona (toestroom van covidpatiënten, extra voorzorgsmaatrelen), maar ook door de zogeheten triage. Bij binnenkomst worden de patiënt door de spoedeisende-hulpafdeling in verschillende categorieën ingedeeld naar de ernst van de verwondingen of het ziektebeeld. Mensen in levensbedreigende toestand gaan altijd voor.



Botbreuken en een verstuikte pols, hoe pijnlijk ook, kunnen over het algemeen wachten met pijnstilling en een mitella. Houd daar rekening mee, aldus Rijnstate.



,,We zijn niet tegen schaatsen”, aldus een woordvoerder van Rijnstate, ,,maar we willen wel de mensen voorhouden dat ze wel eens lang moeten wachten op een behandeling als ze met letsel binnenkomen.”