Ziekenhuizen zien volop omikronpatiënten binnenkomen: ‘Het is begonnen’

Bij het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen doet arts-microbioloog Bert Mulder daar zeer gericht onderzoek naar. De eerste drie dagen van het jaar was precies een op de drie nieuwe patiënten besmet met het virus dat in opmars is en de huidige besmettingscijfers weer doet oplopen.



,,Het is begonnen’’, zo formuleert Mulder de start van een mogelijk grotere toestroom van omikronpatiënten die op de ziekenhuizen afkomt.



Het Outbreak Management Team (OMT) verwacht, als maandag basisscholen en middelbaar onderwijs weer opengaan, dat eind januari of begin februari een piek aan nieuwe besmettingen zal zijn, maar ‘dat de te verwachten aantallen extra opnames in ziekenhuizen en IC beperkt zullen blijven’. Het OMT schrijft wel in het advies dat maandag is verstrekt dat dat een optimistisch scenario is.