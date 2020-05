Zien: schildpadje probeert indruk te maken op enorme zeekoe

VIDEO Ondanks controles politie en ME toch weer een autobrand in Arnhem

12:23 ARNHEM - Opnieuw is een auto in vlammen opgegaan in Arnhem. Op de van Speykstraat in de wijk Presikhaaf heeft vrijdagochtend een voertuig in brand gestaan. De brand werd omstreeks kwart over vijf in de ochtend gemeld.