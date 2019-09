Zij bleven achter in spookstad Arnhem: ‘Mijn vader lag op een berg afval’

‘Mijn vader lag op een berg afval’

Bob Hagen (86) was tien jaar oud toen hij in het holst van de nacht door de ontruimde stad Arnhem reed met zijn vader. Op weg naar de winkel die hij koste van het kost tegen plunderingen wilde beschermen. Na twee keer wilde de tiener niet meer met zijn vader mee. ,,Ik vond het te angstig allemaal.”

Hagen heeft er wel eens over liggen te tobben. Hoe ver wil je gaan om je winkel te beschermen in een tijd dat niemand zeker is van zijn leven? Zou hij net zover gegaan zijn als zijn vader?



,,Mijn vader Bertus bezat een grote zaak aan de Hommelseweg in Klarendal, Hagen’s Bazar. Die zaak was zijn liefde, zijn leven. Hij had er een geheime opslagplaats met voedsel voor onderduikers. Hij weigerde om zijn winkel achter te laten toen iedereen de stad uit werd gejaagd.”