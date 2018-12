Zij gaan op de vlucht voor de file: Geen sociaal leven meer door de reistijden

Monique Vink

Naar Elst verhuizen ze, in juni volgend jaar. Na achttien jaar weg uit ‘s-Heerenberg om doordeweeks weer een sociaal leven te kunnen krijgen. ,,Want dat is er door al het gereis niet meer bij”, verzucht Monique Vink (39).



Zelf werkt ze in Arnhem, haar man Leander in Nijmegen. ,,Hij rijdt altijd via Duitsland en is dan meer dan een uur onderweg. Ikzelf rij om kwart voor zeven ’s ochtends weg om om half acht op mijn werk te kunnen zijn.” Drie kwartier voor een route die eigenlijk in 20 minuten te rijden is maar waar zelfs in de vroege ochtenduren al veel oponthoud is. ,,Maar vertrek ik later, dan heb ik nog meer files. En aan het eind van de dag al helemaal.”