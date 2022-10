Zijn vriendin Linda werd in New York doodgeschoten: ‘Ik was gewoon mee om je uit te zwaaien’

Vierde slachtof­fer schietpar­tij New York (38) komt uit Rheden

Het vierde slachtoffer van het familiedrama in New York woonde jarenlang in Deventer en is geboren in Rheden. De 38-jarige Saskia (haar meisjesnaam is bekend, maar blijft op verzoek van de familie anoniem) woonde sinds een paar jaar in New York. Saskia was de huidige vrouw van James Shields, de man die maandag zijn ex-vrouw Linda Olthof, zijn zoontje Jimmy én Saskia doodschoot.

1 augustus