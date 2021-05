Zilverwerk als stille getuige van een Joods oorlogsdrama

Deze vrouw leidt Oostpool na #MeToo: ‘Iedereen mag me altijd kritiek geven’

28 april ARNHEM - Ze maakte voorstellingen over de levens van Marokkaans-Nederlandse vrouwen, over jonge mensen die als vluchteling naar Nederland kwamen, over fakenews. Daria Bukvić is jong (31), maar heeft zich in tien jaar tijd een flinke reputatie verworven als maatschappelijk betrokken theaterregisseur.