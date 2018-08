Zin in Justin: 'energiek, strak, maar ook weer losjes. Hij heeft alles'

'Ik was in 2003 bij Justin Timberlake in GelreDome,'' somt Annemiek Vos uit Didam op. ,,Daarna in 2006 in Keulen, in 2007 in de Amsterdam ArenA en in 2014 in GelreDome. Dit jaar kon ik niet naar het concert in de ArenA, omdat mijn zoontje die dag was uitgerekend. Gelukkig kan ik er vrijdag wel bij zijn.''



,,Mijn favoriete nummer is Cry me a River. Als Timberlake dat zingt, zit er zo veel beleving in. Alsof wat hij zingt recht vanuit zijn ziel komt.''



Vos gaat morgen samen met haar moeder. ,,Eigenlijk is zij fan van Robbie Williams, maar we hebben een deal: ik ga met haar mee naar concerten van Robbie Williams, zij gaat met mij mee naar concerten van Justin Timberlake'', vertelt ze lachend.



,,Wat ik zelf ook erg leuk vind is dat JT's zoon Silas Randall Timberlake heet. Justin zelf én zijn vader dragen ook die tweede naam. Ze zijn allen vernoemd naar de opa van Justin Timberlake: Randall.''