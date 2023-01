Zin in: naar deze evenementen kunnen Arnhemmers uitkijken in 2023

indebuurtNieuwe ronde, nieuwe kansen. Nu 2023 begonnen is, is het tijd om vooruit te blikken naar een mooie tijd die nog komen gaat. Er staan ook dit jaar weer uitbundige evenementen in Arnhem op de planning. Laat de voorpret maar beginnen!

27 – 28 januari: Arnhemse Uitnacht

Ben jij een cultuurliefhebber? Dan is de Arnhemse Uitnacht een evenement waar je heen wil. De Arnhemse Uitnacht is namelijk een avond vol met kunst, cultuur en uitgaan. Op verschillende locaties in Arnhem worden er dingen georganiseerd zoals voorstellingen, exposities, rondleidingen en workshops. Wil je alvast het programma checken? Klik dan hier. Extra leuk: de meeste dingen zijn gratis!

26- 27 april: Koningsnacht/dag

Sommige Arnhemmers houden wel van een feestje. Tijdens de verjaardag van koning Willy barst het feest los. In Arnhem kan je dit jaar onder meer feesten op het KingSize Festival op 26 en 27 april. Het festival is voor alle leeftijden en de toegang is gratis. Houd in april indebuurt in de gaten voor alle feestjes en dingen die er in Arnhem te doen zijn rondom Koningsdag.

6 mei: FLOW Freedom Festival

Houd jij van dansen op housemuziek? Zet het FLOW Freedom Festival 2023 dan alvast in je agenda. Het festival vindt zoals gewoonlijk plaats in het stadspark Sonsbeek, op de Ronde Weide om precies te zijn. Wil je op de hoogte gesteld worden als de kaartverkoop van start gaat? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van FLOW.

18 – 21 mei: Hoogte 80 Festival

Dit jaar vindt het het Hoogte 80 Festival op de Geitenkamp plaats van 18 tot en met 21 mei. Tijdens dit evenement heb je fantastisch uitzicht over Arnhem. Het programma vol met muziek en voorstellingen. Naast dat er van alles te beleven valt, zijn er ook foodtrucks en eettentjes aanwezig. Mooi meegenomen: de toegang is gratis.

25 – 26 juni: Zomervreugde Festival

Zin om deze zomer weer met je vrienden te dansen? Bezoek dan het Zomervreugde Festival op Papendal. Dit Arnhemse festival staat in het teken van zomer, dansen, energie én sport. Je kunt je alvast pre-registreren om zo als eerste kaarten te scoren.

26 augustus: ASM Festival

Ook dit jaar vindt het ASM Festival weer plaats op de Stadsblokken aan de Rijn. Tijdens dit festival luister je naar muziek van Nederlandse bodem en geniet van je eten en drinken van regionale cateraars.

9 – 10 september: Airborne Freedom Run

Haal in september je hardloopschoenen uit de kast, want je kunt ook dit jaar mee doen met de Airborne Freedom Run. Er zijn trails van 18, 22 en 45 kilometer. Dit hardloopevenement behoort tot een van de grootste uit de regio en ieder jaar doen er duizenden deelnemers mee. Doe jij dit jaar mee?

Nog meer evenementen in Arnhem

Wil je op de hoogte blijven van alle evenementen die dit jaar plaatsvinden in Arnhem? Houd onze agenda dan in de gaten. Goed om te weten: dit is geen compleet overzicht van alle dingen die er in 2023 te doen zijn in Arnhem, maar lijstje met tips ter inspiratie. Deze organisaties betalen er niet voor om in dit artikel voor te komen en indebuurt vult dit lijstje niet op verzoek aan.

Wil je jouw favoriete evenementen of uitjes in Arnhem tippen? Dat mag! Reageer dan onder dit bericht op Facebook of deel via dit formulier jouw tips over Arnhem.