Zingende Arnhemmer drijft buurt tot wanhoop: ‘Als je vraagt of het zachter kan, begint hij agressief te krijsen’

Grote schade door brand in woning in Arnhemse wijk De Laar-West

17:21 ARNHEM - Bij een woning in de Woudrichemstraat in de Arnhemse wijk De Laar-West is brand uitgebroken. Vermoedelijk heeft een houten schuurtje vlak naast de woning vlam gevat. Het vuur sloeg daarna over naar de woning zelf die aan de achterkant uitbrandde. Het vuur richtte daar grote schade aan.