Zitplaatszoeker NS op meer treinen na succes op traject Arnhem-Den Bosch

Crisis in Arnhem: Sloetski zit op dood spoor met Vitesse

7:57 GRONINGEN - Vitesse verkeert in een zware sportieve crisis. De aflevering van ‘walking football’ bij FC Groningen (2-1 verlies) betekent een nieuw dieptepunt in een kommervol seizoen. Het is een wonder dat de Arnhemse club nog de nummer vijf van de eredivisie is. Met zijn verdedigende concept zit coach Leonid Sloetski op dood spoor in de hoofdstad van Gelderland.