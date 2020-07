Zo gaat Arnhem als een van de eerste gemeenten de gevolgen klimaatverandering te lijf

De maatregelen staan in de Klimaatadaptiestrategie voor de komende tien jaar. Met het plan heeft Arnhem als een van de eerste gemeenten een uitgebreid antwoord geformuleerd op de toenemende hitte, droogte en hevige regenbuien.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp zegt in een persbericht: ,,Arnhem loopt voorop als het gaat op het gebied van klimaatadaptie. Het bezoek van Koning Willem-Alexander vorig jaar aan enkele aansprekende projecten in onze stad was daar een goed voorbeeld van. Die voorsprong willen we graag vasthouden.”



Om wateroverlast door extreme regenbuien te beperken worden verschillende maatregelen voorgesteld. Zo is het de ambitie om de hoeveelheid asfalt en stenen in de stad met 10 procent terug te brengen. Door het vervangen van asfalt door groen, kan regenwater direct in de grond worden opgenomen in plaats van in het riool te stromen.

Schaduwroutes en koelteplekken

Dat draagt bij aan het doel om 90 procent van al het regenwater dat in de openbare ruimte valt niet in het riool te laten stromen. Voor nieuwbouwwoningen of renovaties geldt sowieso dat regenwater niet in het riool mag stromen.

Om extreme temperaturen het hoofd te bieden worden netwerken van schaduwroutes en koelteplekken gemaakt. Dat gebeurt in de binnenstad maar ook bij winkelcentra.

Nieuwe subsidieregeling

In het plan worden naast individuele maatregelen ook complete gebieden aangewezen die klimaatbestendiger gemaakt gaan worden. Zo zijn er plannen voor de Van Muijlwijkstraat in Arnhem-Noord en het Croydonplein in Arnhem-Zuid. Die bestaan nu grotendeels uit steen en moeten een stuk groener worden.

Er komt ook een nieuwe subsidieregeling. Inwoners of ondernemers die een idee hebben om de stad beter bestand te maken tegen hitte, extreme wateroverlast of droogte kunnen daar de komende drie jaar een beroep op doen. Er is 450.000 euro beschikbaar.

